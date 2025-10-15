Afuera: una tarde primaveral, iluminada hasta el hartazgo por el sol. Adentro: un monoambiente envuelto en luces bajas, con frases de canciones escritas en las paredes. Un vaso de cerveza que siempre está lleno, una cama enorme, una gata diminuta, una computadora y equipos de sonido. Es una mezcla desequilibrada entre una oficina y el cuarto de un adolescente.

Aquí vive Galan: cantante, letrista, compositor y productor de música pop. Entre sus múltiples colaboraciones se destacan sus trabajos como productor en los discos Lali (2023) y No vayas a atender cuando el demonio llama (2025) de la cantante argentina Lali, además de una serie de proyectos junto a artistas del under. Desde 2009 se dedica a la música, pero su gran salto llegó de la mano de la ex Casi Ángeles. ¿Quién es ese chico más allá de la popstar famosa? Se intuye a un eufórico por la música de trolos, alguien que supo ser un tímido sin alternativa más que entregarse a la intensidad marica.

Galan también es Martín D’Agosto, nacido el 5 de abril de 1987 en Buenos Aires. Es el mayor de cuatro hermanos. Dice que su familia era hermosa, que sus padres le enseñaron sensibilidad y buen trato hacia los otros. Dice que, de chico, cantaba e inventaba canciones todo el día, hasta que finalmente se las olvidaba.

La música siempre estuvo ahí, pero en algún momento intentó ser otra cosa: estudió, trabajó y bocetó su propia adultez. Incluso se fue a vivir a La Plata para ingresar a la universidad. Hasta que entendió que nada de eso bastaba.

—Me doy cuenta de que, en definitiva, la música es mi pasión y que no puedo hacer nada más que eso. No puedo seguir otra carrera o tener otro trabajo; todo eso implicaría ser infeliz. Probé muchas cosas, pero nada me da tanta tranquilidad como hacer música, sentarme a escucharla. La música es mi salvador.

Es inquieto: se mueve mucho, habla con las manos, con las piernas. Sus patillas de caudillo le dan, del cuello para arriba, un aire de prócer; del cuello para abajo, parece un niño encerrado en la piel de un adulto. Se ríe con electricidad, mira en todas las direcciones al mismo tiempo, nunca va a mirar a la cara, y sus ojos claros recuerdan a esos animales a los que les brilla la mirada en la oscuridad. La presencia de Galán esconde algo intenso, dulce y triste, como si su rostro tuviera al mismo tiempo el sabor del vinagre y la miel.

Galan nunca tuvo una formación musical tradicional: fue aprendiendo solo, hasta llegar al pop. Ese género que interpela a la comunidad LGBTQ+ y que se construye por capas: la diva, la música, la estética, los videos, la performance. Se recibió de periodista en TEA, pero nunca ejerció. En el último año de la carrera entendió que debía darlo todo por su proyecto musical.

Aun así, dice que el periodismo le sirvió para entender cómo se construye un engaño colectivo: ese ejercicio de leer todos los diarios y ver cómo se modifica el relato según el medio. “Ese entrenamiento me volvió más inteligente y menos engañable”, dice. Algo del pop también tiene que ver con la mentira, con el disfraz, con la puesta en escena. Tal vez empezó a entenderlo cuando descubrió los mecanismos de los medios de comunicación.

Entre sus influencias aparecen Britney Spears, Charly García, Andrés Calamaro, Juana la Loca, Madonna, Kylie Minogue, Miranda! y Luis Miguel. Tiene “un montonazo”, dice, porque en su casa siempre se escuchó de todo y cada quien tenía gustos distintos. Esa mezcla lo marcó: absorbió un poco de cada estilo.

No le gusta definirse estéticamente aunque tiene claro que comparte con Britney el amor por el tiro bajo —“nos queda bien a las dos”, dice a modo de chiste. Lanza muchos chistes, pero pareciera que todos siempre tienen la misión de hacerlo reír solo a él. También le fascina la figura del cantante latino y romántico, tipo Chayanne o Ricky Martin: esa mezcla de elegancia, carisma y mamarracho que inspira su propia imagen.

¿Cómo se hace una buena canción?

— Para mí, una canción se siente cuando fluye, cuando no hay un momento en el que te salís. Lo importante es darle play, escuchar, y que camine —que no haya nada que te saque de la fantasía del momento. Este año me propuse que las canciones hagan sentir algo. No necesariamente lo que yo sentí al escribirlas, ni lo que sienten las personas a mi alrededor, sino cualquier emoción: euforia, persecuta, alegría, tristeza, vergüenza… lo que sea, pero que pase algo. Antes me preocupaba más por que se entendiera el mensaje. Ahora trabajo desde la intuición. Nunca estudié música ni nada de eso. A los artistas con los que laburo les enseño a interpretar, y al mismo tiempo aprendo con ellos qué es, en realidad, una buena interpretación.

Habla de la música como si fuera su dios. No piensa lo que va a decir: lo lanza como relámpagos que rebotan en su diminuta morada. Habla, habla, y no se detiene. Se emociona al contar en qué anda: que está produciendo temas con Gatika, con La Indigo, con Vedette —la reina travesti del under—. No establece jerarquías: puede mencionar a Lali o a un artista con menos de mil reproducciones en Spotify con el mismo amor. Es astuto, ambicioso, pero su verdadero objetivo es otro: construir una escena de pop under argentino que pueda sostenerse por sí misma. Algo que no existía en 2009, cuando arrancaba tímidamente con su tema Cambio de sexo.

Además de compositor y productor, ¿te considerás una popstar?

— Obvio. Yo soy popstar desde siempre y, de hecho, me chupa un huevo si a mi música le va bien o no. Lo que me interesa es vivir la experiencia, ¿entendés? Poder tocar, imaginar mi mundo, hacer un videoclip y que suene mejor, que se vea mejor. Siempre encontrarle la vuelta, apostar más, aprender. ¿Entendés? Soy un underground popstar, algo que le robé a Britney Spears. En una entrevista de la era Femme Fatale, en Inglaterra, le preguntaron qué se consideraba, y ella respondió: I’m an underground popstar. Tremendo. Justo ella, con ese disco. Así me siento yo.

El pop, en su vida, lo es todo. Lo acompaña desde siempre, pero no lo entiende sólo como un sonido o una estética, sino como una forma de comunicación. Recuerda una charla de Marina Diamandis, la cantante británica, en Oxford, donde ella decía que el pop siempre refleja el estado de la sociedad. Esa idea se le quedó grabada. “Es simple, pero cierto: el pop resuena porque logra comunicarse con la gente.”

Galan continúa una charla interminable sobre los chongos, sobre Lali, sobre que en el fondo él es “muy villa”. Habla de profecías apocalípticas, de la relación con su cuerpo, con su socio, de la importancia de ser “coloquial” en la música. Habla de que está loquito, del disco Northern Star de Melanie C, de la escena porteña, de los que están y de los que se quedaron a medio camino. Habla de su pelo, de su gata, de sus casas y todas las frases escritas en las paredes, de sus novios, de sus proyectos.

En medio de esa masa pegajosa de palabras, el departamento se oscurece mientras la tarde muere. Él queda solo, iluminado por una luz que parece venir de un tubo fluorescente. Sus ojos y su dentadura brillan como estrellas, parece la figura de un fantasma a punto de atacar en una película de terror. Pero no, no ataca, solo se ríe y mueve las cejas en busca de una complicidad artificial. Hay algunas señales que indican que todo este tiempo estuvo hablando para sí mismo, para poder escucharse otra vez, otra vez y otra vez.