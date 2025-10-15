



"Se trata de poner en común las formas y prácticas somáticas y sonoras que puedan reconstruir cuerpos contraídos y estresados por la angustia solitaria", explica Lang. "Queremos convertirnos en aparatos perceptivos de la emoción, en termómetros afectivos del movimiento indeterminado para experimentar un cruce feliz de los flujos que nos atraviesan, a partir de los cuales las sociedades pueden transformarse".

Esta creación e investigación escénica es un diálogo con el libro Simondon: una filosofía de lo transindividual de Muriel Combes, donde la autora sentencia: "La emoción propiamente hablando coincide tan enteramente con el movimiento mismo de constitución de lo colectivo que se puede decir que hay colectivo en la medida en que una emoción se estructura". Para Lang se trata de una declaración de un amor maricón, el tipo de amor que no es posesión y dominio, sino co-producción de mundo, un amor a lo colectivo. En el encuentro con esa energía indeterminada es posible hacer algo nuevo de manera comunitaria y producir una novedad social.

El proyecto surgió de la necesidad de recrear las condiciones materiales de producción grupales en al ámbito del trabajo escénico autogestivo e institucional, haciendo fuerza común con un grupo de artistas escénicxs con lxs que Lang venía colaborando, agotadxs de tanta precariedad y, a la vez, elaborando algunas conflictividades de la labor grupal. “Es una forma de reparación artística y afectiva colectiva, que conecta con el sentimiento del momento de creación, allá por 2021: la angustia no colectivizada por la pandemia del COVID”, afirma Lang.

El proceso creativo comenzó a fines de 2020, cuando el director obtuvo los recursos económicos del Instituto Francés en Argentina y le propuso a Damina Poggi, coordinadora del Área de Danza del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, co-producir el proyecto allí. Eso les permitió encarar la investigación escénica y convocar a las coreógrafas Diana Szeinblum y Jazmín Titiunik. “Fue un trabajo de co-creación con lxs performers –Rodolfo Opazo, Julián Dubié, Flor Sanchez Elias, Julia Hadida, Nehuen Zapata, Valen Piñeyro, Alan Borsini y Lu Amico– y con las colaboraciones filosóficas de Marie Bardet y Juan Pedro Scioli, la colaboración escrituraria de María Landeta, y la colaboración somática de Paula Garland. Todxs fuimos compartiendo prácticas somáticas y terapéuticas, conceptos filosóficos y procedimientos escénicos para producir lo que llamo un masejeatorio público y un mimaje colectivo con ese ‘borde vivo’ que es el público”.

Lang asegura que ensoñó Intimidad de lo común en el Conti, ubicado en la ex ESMA, como una “orgía de cuidados, una isla resonante de emociones colectivas, una performatividad del descanso de la supervivencia y de la exploración de tramas afectivas de reciprocidad y placeres colaborativos que las vidas distintas podemos crear”. “Creo que esta creación es un puente a aquellxs que sientan que el mundo tal y como lo conocemos no basta y que necesitamos empezar a regenerar nuestros tejidos corporales y reconfigurar el modo de afectividad en que nos relacionamos socialmente”, afirma.

En un contexto de fascismo en alza, Intimidad de lo común es una apuesta a poner en escena prácticas somáticas, corporales y sonoras capaces de rehacer los cuerpos contrariados y estresados por la angustia social. “Lo que hacemos propaga una performatividad –un modo de hacer, sentir y conocer– de encuentros y entrecruzamientos dichosos de las emociones comunes que nos atraviesan, a partir de las cuales, como decíamos antes, puede surgir la novedad, la transformación social”, concluye.

El estreno de Intimidad de lo común es posible gracias a la producción de PARAISO CLUB, una comunidad de socixs que financian cada mes la creación de obras de teatro, danza o performance y participan activamente en la construcción de cada proyecto, transformando al público en productor del hecho artístico.

Intimidad de lo común de Silvio Lang | Estreno Octubre 18, 20.30h

Funciones: 18, 22, 23 y 24 de octubre, 20:30 h.

Lugar: Nos en Vera (Vera 1350, Chacarita).