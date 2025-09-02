Felicitas Alvitte, más conocida como "La Toretto de La Plata", deberá presentarse el próximo 10 de octubre a la audiencia preliminar del juicio en el que está acusada por el homicidio del motociclista Walter Armand, al que la joven llega bajo una prisión domiciliaria.

El abogado de la joven, Flavio Gliemmo, confirmó que su defendida deberá presentarse en los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires aproximadamente en un mes. En esa misma instancia se presentarán todas las partes, incluyendo a Valentina Velázquez, la amiga de "La Toretto" con quien corría una picada ilegal y que todavía se encuentra en libertad.

Despues de esto comenzará el juicio oral que investigará la participación de Alvitte en el atropello y muerte del Walter Armand. En un comunicado la propia Justicia Bonaerense adelantó que su trabajo consistirá en "analizar y depurar la prueba ofrecida y, eventualmente, evaluar alternativas al debate oral".

Alvitte, denunciada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, está en prisión domiciliaria desde el mes de mayo de 2025, en su vivienda de City Bell. En estos meses la imputada intentó reabrir sus redes sociales, publicando fotos y videos con otro look, aunque su presencia virtual generó rechazo y se vio obligada a cerrar sus redes sociales.

¿Qué pasó con La Toretto?

El 12 de abril de 2024 Alvite se encontraba a bordo de un Volkswagen Gol Trend y corría una picada con Velázquez, que conducía un Peugeot 208, cuando pasó por el cruce de 13 y 532 sin respetar el semáforo en rojo y atropelló al motociclista Walter Armand, un hombre de 36 años que falleció en el Hospital Gonnet al que había sido trasladado.

En los inicios de la investigación se descubrieron chats en los que Felicitas Alvitte les pedía a sus amigos que pusieran sus perfiles de Instagram "en privado" y que "finjan demencia" para no complicarla en la causa. Luego de tres semanas prófuga, la joven se entregó el 3 de mayo del año pasado y con su detención en la Alcaidía Melchor Romero, la causa pasó de ser un homicidio culposo a un homicidio simple con dolo eventual.

Finalmente la joven recibió la domiciliaria en mayo de este año tras un paso por una cárcel común. Alvitte se hizo conocida como "La Toretto" porque antes del homicidio hizo viral un video suyo en Tik Tok en el que afirmaba "¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante 'ese quiere correr' y me hago la Toretto", en referencia al personaje de Rápidos y Furiosos interpretado por Vin Diesel.