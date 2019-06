El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva quiere debatir en televisión con el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol. Así declaró en una entrevista que brindó ayer a periodistas del canal TVT (de la Central Unica de Trabajadores), la primera que otorga después de que estallara el Morogate y que se transmitirá hoy. El domingo pasado, el sitio The Intercept publicó conversaciones entre Moro y Dallagnol en las que se ve que el juez daba instrucciones al fiscal sobre cómo proceder en la investigación por la que finalmente Lula sería condenado. “Lo que les puedo adelantar es que vi al presidente Lula más aliviado frente a las buenas noticias, pero él estaba particularmente indignado”, afirmó ayer el periodista Juca Kfouri, quien junto con su par José Trajano, conversó con el ex mandatario durante dos horas en la cárcel de la sureña ciudad de Curitiba. El periodista, además, adelantó que Lula habló de fútbol –incluyendo a la selección femenina y el caso Neymar– y que lanzó duras críticas al ministro de Economía. “Lula dice que el ministro Paulo Guedes quiere vender hasta el Palacio del Planalto, que solamente no quiere vender la silla de Bolsonaro porque nadie la quiere comprar”, afirmó Kfouri. La entrevista se transmitirá hoy a las 20 horas en TVT y UOL.