Cristina Kirchner podrá viajar nuevamente a Cuba a ver a su hija Florencia. Lo hará entre el 2 y el 10 de julio tras ser autorizada por el Tribunal Oral Federal 2, que juzga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial. El fiscal Diego Luciani había rechazado el pedido de autorización, pero el tribunal remarcó que no había sido contemplado que el viaje de la senadora no le implicará faltar a ninguna audiencia. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu destacaron que la defensa de la precandidata a vicepresidenta aportó copias de los pasajes e indicó el hotel donde se hospedará. “Los precedentes exhiben que cuando ha necesitado ausentarse del territorio nacional siempre solicitó autorización, a pesar de que al momento de ser procesada no se le ha impuesto la prohibición de salida del país ni ninguna otra medida restrictiva de la libertad”, sostuvieron los jueces.