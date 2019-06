El precandidato a presidente por Consenso Federal 2030, Roberto Lavagna, fue citado a declarar como testigo en el marco de la investigación preliminar sobre un supuesto ofrecimiento, por parte de un grupo empresario cercano a la Casa Rosada, de 8 millones de dólares para que desista de su candidatura. El fiscal electoral Jorge Di Lello lo espera el 25 de junio en los tribunales federales de Comodoro Py.

La investigación surgió luego de que se publicara un artículo del periodista y empresario Jorge Fontevecchia en el diario Perfil en la que cuenta que el ex ministro de Economía recibió una millonaria oferta para dar de baja su candidatura. “Nada hará cambiar de idea a Lavagna, a pesar de los múltiples ofrecimientos que recibe tanto desde el Gobierno como desde sectores empresarios (en dinero) para que baje su candidatura, ya que sin una alianza con Massa directamente le restará votos a Macri. Se rumorean ofertas de 8 millones de dólares de un grupo de empresarios para que Lavagna no sea candidato”, denunció Fontevecchia en su columna dominical del dos de junio. “La noticia de los supuestos millones ofrecidos a Lavagna me pegó en el ojo y me quedé pensando que hay que investigarlo para determinar si existió o no”, sostuvo Di Lello en declaraciones radiales tras iniciar de oficio la investigación dos días después de la publicación del artículo.

Mientras investiga si hubo o no delito, el fiscal ya citó al director de Perfil a declarar, quien hizo uso de su derecho a no revelar su fuente de información. También declaró el periodista Gustavo Sylvestre que explicó que replicó la versión de su colega. Por su parte, Lavagna niega haber recibido alguna oferta para bajarse de la competencia electoral. Después de la etapa preliminar, Di Lello determinará si existen elementos de fondo para encarar una causa o bien si se desestima por falta de pruebas.