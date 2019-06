Durante y después del apagón masivo que dejó al país entero en penumbras, dirigentes de la oposición cuestionaron el rol del gobierno de Mauricio Macri. Uno de ellos fue el precandidato a presidente por el frente de Todos, Alberto Fernández, quien primero compartió un tweet de Macri del 18 de diciembre de 2013 en el que el Presidente decía: "Estos cortes son el símbolo del fracaso de la política energética nacional". Y luego agregó Fernández: "Millones de argentinos, que han debido pagar sumas siderales en tarifas con las que se benefician los amigos del poder, aún esperan que la energía vuelva a sus hogares".

El precandidato resaltó que el Gobierno de Cambiemos "hace solo seis días se jactaba de 'exportar energía'" y exigió "devuelvan la luz a las casas de los argentinos". Por último compartió un video en el que Macri, durante un almuerzo con Mirtha Legrand, dijo "si nosotros no aumentábamos las tarifas estábamos a una materia de ser Venezuela, nos íbamos a quedar en un apagón general". Fernández explicó que "subieron las tarifas tanto como sus amigos les reclamaron y generaron el apagón más grande de la historia. No es Venezuela. Es Argentina. Ya es hora de darse cuenta".

Sergio Massa, también parte del Frente de Todos, planteó que "el Gobierno debe abrir una investigación urgente y explicarle a la sociedad lo que pasó". Y agregó que "los funcionarios responsables del sistema eléctrico, energía, Cammesa, deben ir mañana mismo al Congreso a explicar semejante desastre. Defensa del Consumidor debe resolver cómo va a reparar el daño económico, pérdidas de equipos y alimentos que hoy viven millones de familias argentinas". Finalmente, sentenció: "El apagón viene después de 3 años de tarifazos de más del 1000 por ciento en energía. Nos dijeron que era para inversión. Y el resultado es un enorme apagón. Desde el 10 de diciembre y con un nuevo gobierno, hay que transformar la matriz y el desarrollo energético en un programa a 10 años de política de Estado".

Desde el FIT, la diputada Myriam Bregman cuestionó al Gobierno y reclamó: "Ahora discutamos en serio cómo terminamos con el enorme curro de la privatización del sistema energético. Todo lo demás, spot electoral".

El diputado y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara baja, Darío Martínez, subrayó que "hace tres años venimos soportando tarifazos y ni siquiera nos garantizan un normal funcionamiento de los servicios". Explicó que "hubo una falla en el Litoral argentino pero tenemos serias dudas con todo lo que pasó. Espero que todos los argentinos vuelvan a tener energía y que los responsables den una explicación lógica".

El senador Fernando "Pino" Solanas, por su parte, señaló que "entre 2015 y 2017 la electricidad aumentó 562 por ciento. En 2019 la tarifa de electricidad aumentará un 55 por ciento de promedio acumulado. Mientras tanto, los argentinos estamos ante el mayor corte de energía que hayamos sufrido por una falla en la distribución". Y luego agregó: "Esto no fue un 'corte' más. Acá falló el centro neurálgico de nuestro sistema eléctrico. Macri se cansó de obedecer los pedidos de aumentos de tarifas que pedían las compañías eléctricas. En cualquier país del mundo lloverían las demandas del Estado contra las empresas".

El diputado Eduardo "Wado" de Pedro criticó: "La estafa de los megatarifazos fue para llenarles los bolsillos a los amigos y testaferros de Macri a costa del bolsillo de todos los argentinos. En octubre hay que votar para volver a tener tarifas pagables y servicios públicos que funcionen".

Por su parte, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, sentenció: "Aumentos siderales para tener un corte masivo en todo el país, no hay mejor síntesis del gobierno que se va".

Carlos Heller, del Partido Solidario, consideró “raro" y "llamativo" que "en varios territorios se haya caído el servicio simultáneamente”. Y agregó que “lo peor que nos puede pasar como ciudadanos es que cualquiera pueda interrumpir un servicio de esa magnitud”.