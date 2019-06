Quería conocer qué jugadores participan en esta Copa América pero creo que no tendré tiempo. Me quedaré con la Ospina, Justiniano en este momento necesito mudarme con mi Mina y cambiar de Barrios, mudarme a una Villanueva, estuve Miranda una casita en Martínez bastante Paquetá, de Paredes blancas y tejas Rojas con Flores detrás de un Murillo Cuadrado. Un Vecino me pasó el dato de que había unas Torres en un Rincón de Ramallo Cassio esquina Otamendi. Abrí bien la Orejuela y me Marchesín dudarlo, después del Tesillo de las 5, me cambié de Zapata, me saqué el Armani, me puse el Casco de la Matsumoto y me fui volando en mi Kawashima. Casemiro otra casa en Moreno que resultó una Cueva y una Torreira en la Loma del Ortíz, pasando Escobar, bastante fea y Chicaiza que me dio Velasco.

“¿Estás crazy?”, me preguntó cual si fuera Araujo, sorprendido con las Seijas arqueadas, mi amigo el William. Yo vivo en ese Barrios y siempre me han Hurtado con los impuestos.

–Es que esta casa está llena de Rosales detrás de una Arboleda Valverde y un Cardozo que es muy Preciado por mi novia, la Silva. Estoy en Campaña para hacerla feliz y que nada Iturbe nuestra felicidad.

–¡Ah, Machís! Estás hasta el Cuellar de enamorado, parece.

–Sí, ella merece un Castillo, es una piba Balbuena que el pan, encima tiene buenas Gómez. Y quisiera vivir toda la Vidal con ella. O mientras Medel tiempo.

–Bueno, rezale a Jesús para que no te la vendan.

–Ya le recé a Jesús, a Santamaría, a Angel Di María y hasta al pastor Giménez para que no se venda; si no me voy a tener que ir a vivir al Polo.