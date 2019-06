"El objetivo es que el gobierno nacional y popular que tanto ansiamos, también vuelva a ser parte del poder", señaló la vicegobernadora electa de Santa Fe, Alejandra Rodenas, a pocas horas de la elección en la que recuperaron la provincia para el peronismo después de doce años de mandatos socialistas. En tanto, el gobernador electo Omar Perotti habló anoche desde su Rafaela natal y luego festejó desde la sede del PJ en Santa Fe capital, donde pidió "poner a la provincia de pie".

"Me causan mucha gracia esas especulaciones que no tienen asidero", marcó Rodenas respecto de un posible acercamiento a Cambiemos. En ronda de entrevistas con las radios de la Ciudad de Buenos Aires, la vicegobernadora señaló que se trata de "especulaciones capitalinas que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en Santa Fe". Agregó: "No hay ninguna posibilidad de alejarse del PJ nacional".

En ese sentido, la vicegobernadora valoró la conformación del Frente Juntos, que unió a 15 partidos políticos del peronismo, entre ellos Unidad Ciudadana, y señaló que "abona una construcción que, a su vez, tienda a una unidad nacional".

"Todavía no nos hemos pronunciado pero estamos en un esquema de unidad que elija la gente a través de las PASO o por consenso", señaló Rodenas, cuando continúan las negociaciones en el PJ nacional entre la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Kirchner con el espacio de Sergio Massa.

"Teníamos dos oficialismos a los cuales vencer: el provincial y también un oficialismo que tenía que ver con las políticas nacionales que tanto mal le han hecho a la provincia de Santa Fe. Fue controvertir entonces esos dos modelos, con mucho respeto y criterio, y generando un espacio de unidad muy claro", graficó Rodenas la victoria conseguido en Santa Fe, con paralelismos a nivel nacional.

En sus declaraciones de anoche, Perotti eligió un discurso en el que reivindicó a la región centro del país, que comparte con Córdoba. En ese tono, el ex intendente de Rafaela adelantó que continuará con el reclamo por los fondos de la coparticipación federal y buscará darle un impulso a la industria y la agricultura.

Perotti abogó por "un cambio cultural" en ese distrito "de igualdad entre el hombre y la mujer", y llamó a "poner de pie a la provincia", al hablar desde Rafaela tras consagrarse ganador de los comicios generales sobre el socialista Antonio Bonfatti.