El seleccionado argentino de rugby Sub 20 no pudo con la potencia de Australia, que le ganó finalmente 34-13, en una de las semifinales del Mundial de la categoría, que se lleva a cabo en las ciudades de Santa Fe y Rosario. El equipo nacional, de esta manera, disputará este sábado el tercer y cuarto puesto de la clasificación, con el que resulte perdedor de la otra semi entre Sudáfrica y Francia, campeón defensor. En el Hipódromo de Rosario, Los Pumitas realizaron un buen primer tiempo, quedando a tiro de un equipo australiano que fue más potente y logró irse en ventaja 17-13, pese a la tarjeta roja que le mostraron a Michael McDonald.

El equipo dirigido por José Pellicena marcó un try penal y también hubo dos penales convertidos por el apertura Joaquín De la Vega Mendía. Ben Donaldson resultó el máximo anotador del conjunto ganador, al aportar un try, cuatro conversiones y dos penales.

En el segundo período, el conjunto argentino sintió un notable declive no sólo en el funcionamiento sino también en el aspecto físico lo que le permitió a los Junior Wallabies imponerse sin sobresaltos y apoderarse del primer pasaje a la final del Mundial.

Los Pumitas formaron con Thomas Gallo, Pablo Dimcheff y Francisco Coria; Manuel Bernstein y Lucas Bur; Juan Cruz Pérez Rachel, Juan Martín González y Bautista Pedemonte; Gonzalo García y Joaquín De la Vega Mendía; Mateo Carreras, Gerónimo Prisciantelli, Juan Pablo Castro y Rodrigo Isgro; Ignacio Mendy. Luego ingresaron Francisco Minervino, Marcos Moneta, Jerónimo Gómez Vara, Francisco Calandra y Mariano Muntaner.

En partido que sirve para clasificar del quinto al octavo lugar, Gales derrotó ajustadamente a Nueva Zelanda, por 8-7, también en el Hipódromo rosarino, mientras que en las instalaciones del club Old Resian, Italia superó a Escocia (26-19) y Georgia hizo lo mismo con Islas Fiji (12-8).