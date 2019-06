“Soy gay y usaron mi condición sexual para denunciarme por abuso”, advirtió Gustavo Melella, el gobernador electo de Tierra del Fuego, durante una entrevista radial en referencia a las acusaciones en su contra por acoso y abuso sexual.

Melella se impuso el domingo en primera vuelta con el 50,9 por ciento alejando la posibilidad de un balotaje con la todavía gobernadora Rosana Bertone. En su momento se pensó que aquellas denuncias perjudicarían sus posibilidades en la disputa por la gobernación. “Estoy en pareja hace muchos años, como 16 años, aunque no estoy casado”, dijo y aclaró que estaba convencido que iban a atacarlo por su condición sexual y “no por la corrupción porque somos transparentes. Sabíamos que algo iban a hacer y sucedió una semana después de que anuncié mi candidatura a gobernador”, afirmó. No fue la primera vez que sufre este ataque: “Ya me lo habían hecho en mi primera elección como intendente, me denunciaron por exactamente lo mismo”, indicó.

Por otra parte, Melella reafirmó su respaldo a la fórmula presidencial de les Fernández que ofrece el Frente de Todes. “Voy a hacer campaña por la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Ése es el espacio en el que nosotros estuvimos siempre”, aseguró el mandatario fueguino electo.