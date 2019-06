La Unión Europea asestó un duro golpe al monopolio de Adidas en el Viejo Continente. A partir de hoy, el gigante de indumentaria deportiva ya no tiene la exclusividad de su marca con el distintivo de las tres tiras. Se trata de un fallo de primera instancia del Tribual General de la UE, a raíz de un recurso de la empresa tras el litigio que inició un competidor belga. Así, Adidas no puede registrar las tres tiras paralelas como algo propio.

"Adidas no probó que tal marca adquirió, en todo el territorio de la Unión, un carácter distintivo tras el uso que se hizo de ella", señaló la corte al rechazar la argumentación de Adidas. El tribunal sostuvo que la marca no ha tenido distintivo intrínseco ni demostrado que lo hubiera adquirido por el uso en toda la UE. Por lo tanto, no lo tendría que haber registrado.

La empresa manifestó su desazón por el fallo. “Estamos desilusionados”, señaló un portavoz. El quid de la cuestión pasaba por probar si los consumidores relacionaban a Adidas con las tres tiras. Eso fue lo que planteó en 2014 la Oficina de la UE para la Propiedad Intelectual (EUIPO) al registrar las tres tiras como marca de la UE en favor de Adidas, lo cual llevó al litigio y al diferendo ante el tribunal con sede en Luxemburgo.

Hace tres años, la empresa belga Shoe Branding Europe hizo una solicitud de nulidad y la EUIPO le dio la razón: consideró que la marca alemana carecía de carácter distintivo, tanto intrínseco como adquirido por el uso en relación a las tres tiras. Adidas presentó el recurso: buscaba demostrar que las tres tiras habían adquirido en toda la Unión Europea un carácter distintivo por el uso.

El Tribunal rechazó el recurso al considerar que las tres tiras no son una marca de patrón, sino una marca figurativa de tipo ordinario. Así, no se puede garantizar en la UE la protección a Adidas por el derecho de marcas, y la empresa podrá apelar la resolución dentro de los próximos dos meses.

"La analizaremos ahora de manera urgente y utilizaremos las indicaciones de esta sentencia para el futuro proceder para proteger nuestra marca de las tres tiras para diferentes posicionamientos de los productos", aseguraron desde Adidas.

La empresa sufrió en la bolsa el impacto del fallo: hoy perdió el 1,5 por ciento de su valor.