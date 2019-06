Diego Zabala llegó ayer a la ciudad para sumarse a los entrenamientos de Central en Arroyo Seco y este mediodía esperan en Arroyito por el arribo del defensor Emanuel Brítez. Ambos jugadores llegan por un acuerdo con Unión, dueño de los respectivos pases, aunque el lateral el último torneo jugó a préstamo en Independiente. El canaya adquiere un porcentaje de cada uno de los jugadores para concretar las incorporaciones. Pero Diego Cocca espera ahora por la llegada, al menos, de tres refuerzos más.

La dirigencia de Central acordó ayer con Unión la compra de los pases de Zabala y Brítez. Los canayas le compraron la mitad que tenía el tatengue del volante pero además debieron acordar la adquisición de un 30 por ciento más sobre la otra mitad que posee Racing de Montevideo. Por lo cual Central se hace del 80 por ciento de la ficha de Zabala, de 27 años, en una operación que supera el millón de dólares. La inversión se hace ante el pedido del entrenador. Zabala llegó ayer a la ciudad y se realizó la revisación médica para hoy quedar a disposición de Cocca en los trabajos de pretemporada en Arroyo Seco. El volante uruguayo firmó hasta 2022 con los auriazules y se suma para ser jugador titular.

Central se hace del 80 por ciento de la ficha de Zabala, de 27 años, en una operación que supera el millón de dólares.

Pero ayer también hubo acuerdo entre canayas y tatengues por la transferencia de Brítez. El pase del lateral derecho es de Unión aunque el defensor viene de jugar a préstamo dos años en Independiente. El Rojo no hizo uso de la opción de compra y Central acordó la adquisición de la mitad de su ficha por poco más de medio millón de dólares. Brítez llegará hoy a la ciudad para superar la revisión médica y mañana se integrará a las prácticas en el Gigante de Arroyito, donde los canayas jugarán un partido amistoso desde las 10 de la mañana ante Sportivo La Parejas. Al igual que Zabala, Brítez acordó un vínculo en el club por tres temporadas.

De igual forma la dirigencia persevera en las negociaciones con Aldosivi por el pase del delantero Cristian Chávez. Entre los clubes no hay arreglo en cuanto al valor del pase del jugador y con el paso de los días las posiciones no se acercaron, incluso a pesar del deseo expreso de Chávez por venir a jugar en Central. El delantero no extendió su contrato con el club Mar del Plata, que vence en 2020, por lo sigue siendo probable que Aldosivi finalmente flexibilice sus condiciones para ceder parte del pase.

Con estas incorporaciones la tesorería de Central queda aún más ahogada en finanzas y se espera por una oferta del arquero Jeremías Ledesma, el único jugador por lo cual se pidió cotización en Arroyito, en su caso para ir a jugar a México. El club necesita vender al menos por tres millones de dólares y por el arquero se pide una cifra que ronda esa cifra. Se frustró el pase de Leonardo Gil a Universidad de Chile.