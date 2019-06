María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia de Once, sería candidata por Juntos por el Cambio en las listas bonaerenses. Su nombre era evaluado por el equipo de campaña para enfrentar al kirchnerismo con el discurso anticorrupción. La mujer trabaja junto a María Eugenia Vidal desde 2016, por lo que no hay sorpresa en su incorporación al espacio, ahora como candidata en una boleta que, con toda probabilidad, encabezará el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quien se perfila para conducir la Cámara de Diputados si Mauricio Macri logra su reelección. Quien no tendría lugar en la lista es el diputado Daniel Lipovetzky, quien comandó el plenario de comisiones que llevó adelante el tratamiento de la ley de aborto legal, seguro y gratuito en la Cámara de Diputados. De confirmarse, a fin de año Lipovetzky deberá dejar su banca. Nadie termina de explicar por qué Lipovetzky no tendrá lugar en la lista. Algunos lo atribuyen a un veto del presidente Mauricio Macri, otros dicen que es la falta de un padrino fuerte que lo sostenga y los pocos lugares que hay para repartir esta vez. Todos niegan, eso sí, que esté relacionado con su posición sobre el aborto. Una explicación práctica que circulaba por el bloque PRO en Diputados: “Había dos lugares en condiciones de renovar para los cuatro del PRO que terminan su mandato. La decisión fue que los que renueven sean Waldo Wolff y Eduardo Amadeo. Por eso, se queda afuera Lipo”, indicaban. Otros estimaban que podía haber algún pase de facturas por cómo elevó su perfil público. Ritondo sería la cabeza de lista, casi con toda seguridad. Detrás iría la diputada Silvia Lospennato, otra de las macristas que pelearon por que se aprobara en Diputados la ley de aborto legal. Luego vendría el actual viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, un hombre cercano a Emilio Monzó, pero también con buena relación con Marcos Peña.