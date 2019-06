Universal Music dio a conocer una versión inédita de la canción "Time", grabada en 1986 por Freddie Mercury para el musical que llevaba el mismo nombre. La grabación, que había quedado perdida entre todo el material que el artista grabó para el sello discográfico, fue recuperada por el compositor y productor Dave Clark.

Enterrada durante cuatro décadas en los archivos del artista y después de dos años de trabajo, la canción fue publicada bajo el título de "Time waits for no one" gracias a la labor del músico Clark, que además fue el creador de la pieza.

En el registro puede escucharse a Mercury haciendo gala de toda la extensión de su rango vocal, acompañado solo por un piano que toca Mike Moran, músico al que conoció en esa sesión y junto al que terminaría escribiendo tiempo después "Barcelona".

Clark encontró aquella grabación de ensayo en 2017 y le pidió al tecladista original que grabara una nueva pista de piano. El trabajo en la nueva versión de la canción tomó casi dos años. Clark la describió como una "actuación mágica". "Se me puso la misma piel de gallina que cuando la escuché por primera vez", admitió. El video se hizo a partir de un clip con imágenes de archivo Freddie Mercury.

De aquellas sesiones de trabajo para "Time", lo que se conocía hasta el momento era que Mercury viajó a Londres desde su residencia en Alemania para grabar "In my defense".

La versión original del tema, la única conocida hasta ahora, fue presentada con una inmensa producción de 96 pistas que incluían 48 voces de acompañamiento.