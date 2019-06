Un día después de que el presidente Mauricio Macri lo tildará de "mafioso" y la culpara por el desempleo y los altos costos del transporte en la Argentina, Hugo Moyano aseguró que las palabras del mandatario responden "a las instrucciones del FMI, de atacar a todos los que se oponen a esta política de hambre". Además advirtió que, en un eventual segundo mandato, Macri impulsará la reforma laboral.

Moyano dijo que le dieron "pena" las palabras del ex presidente de Boca durante el acto que encabezó en una escuela de Rosario, rodeado de estudiantes de primaria, y consideró "un absurdo" el escenario elegido para volver a atacarlo a él y a su hijo Pablo,, "pero el 10 de diciembre se va ese señor", le dedicó.

Rodeado de gremialistas durante la Jornada Internacional sobre Empleo Municipal en el Hotel Castelar, el ex titular de Camioneros aseguró que las palabras del Presidente "solo responden al FMI, no a los argentinos", y advirtió que "trata de amedrentar a los trabajadores y a las agrupaciones gremiales".

"Cuando asumió como jefe de Gobierno tenía intención de echar cuatro mil trabajadores del gremio y ahora me acusa a mí y a Pablo de ser los responsables de la desocupación que él generó, no tiene sentido", respondió Moyano, quien consideró el discurso de la víspera de Macri como "un cachivache", que el mandatario ensaya por "la desesperación que tiene por todo lo que está pasando".

El gremialista especuló que el ataque a él y a su hijo también podría estar relacionado con la apertura de paritarias de Camioneros, que reclama un aumento del 46 por ciento y un bono anual de 20 mil pesos. "Ellos dijeron que era mucho y, bueno, vamos a seguir negociando", adelantó.

El segundo round de Moyano contra el Presidente después de los ataques que recibió ayer comenzó más temprano, con una entrevista en Futurock, donde describió al momento en el que se enteró del discurso presidencial: "Ayer estaba viendo Los Simpsons, y cuando vinieron a decirme que Macri habló de mí, les dije: 'Esperá que terminen que es más importante'."



En ese tono, el ex titular de la CGT describió el lugar de Miguel Ángel Pichetto en la fórmula de Juntos por el Cambio como "el mejor camarote del Titanic". "Si Pichetto quiere avanzar en la reforma laboral que lo haga, nosotros nos vamos a defender y se producirá un choque", advirtió.

"Sería bueno que este señor diga 'me voy' y no solo como presidente sino como político, eso sería la grandeza que tendría que tener, pero no lo va a hacer", reflexionó Moyano, quien ratificó el respaldo a la fórmula Fernández-Fernández porque "ya han demostrado en su momento que son capaces de sacar al país de una situación tan lamentable".