empresas

Telefónica y Mediapro acordaron desarrollar conjuntamente el canal Movistar Esports Ubeat en Latinoamérica, canal dedicado a la promoción de los deportes electrónicos que ya se encuentra disponible a través de la plataforma Movistar Play. El nuevo canal aspira a convertirse en la referencia para todos los aficionados a los eSports de la región. A partir de estel acuerdo, ese canal reunirá los mejores contenidos de eSports, entre ellos la Liga Movistar Latinoamérica de League of Legends.

ellibro

Diccionario de neurociencias aplicadas a organizaciones y personas

Néstor Braidot

Editorial Granica

En el ámbito de las ciencias económicas, las empresariales y las sociales, se hace foco en el estudio de la dinámica cerebral que subyace al liderazgo, la conducta, la comunicación, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones por las diferencias biológicas, socioculturales, ambientales. El autor presenta aquí un detalle para recorrer este saber de forma sencilla, abierta a todas las personas y también al profesional, como material de consulta de su propio desempeño.

elacertijo

Tres hombres condenados a muerte tienen una oportunidad de perdón. Se ponen tres sombreros blancos y dos rojos sobre una mesa, se apaga la luz y se les dice que se pongan uno. Se prende la luz y si adivinan correctamente cuál es el sombrero que tienen puesto se les perdona la vida. El primer convicto mira a los otros dos y dice: “No sé”, el segundo convicto mira a los otros dos y dice: “No sé”, el tercer convicto, que era ciego, acierta.

¿De qué color era su sombrero y cómo lo supo?

eldato

La canasta de la compra de productos de alimentación más cara de la Unión Europea es la danesa y la más barata la rumana. En el primer país, en 2018 los precios fueron un 30 por ciento más altos que en la media de la UE; en Rumania, 34 puntos porcentuales más bajos. La oficina europea de estadística, Eurostat elabora anualmente una comparación entre los precios de 440 productos en 37 países europeos (también observa a Islandia, Noruega, Turquía, Suiza o Albania, entre otros). En ella se ve como la carne más cara en la Unión Europea se vende en Austria, al pagarse 46 puntos por encima de la media comunitaria. Aunque todavía requiere más esfuerzo en Suiza, que no es de la UE, donde el precio de este producto es de 228 puntos frente a la media de 100.

cuáles?

“Todo el sistema finalmente actuó correctamente. La línea que salió de servicio fue una de las primeras que se recuperó. Ahí mostró que no había una falla franca, no había roturas, no había nada que impidiera que esa línea pudiera estar en servicio”, aseguró Carlos García Pereira, gerente general de Transener luego del apagón que el domingo dejó a 50 millones de personas sin luz en el conosur.

laposta

La producción de calzado alcanzó, en el primer cuatrimestre del año los 31 millones de pares, 11,4 por ciento por debajo de los 35 millones de pares de igual período de 2018. Las exportaciones en el primer cuatrimestre de 2019 reflejaron una merma del 21 por ciento, al registrarse ventas por 4 millones de dólares, mientras que en cantidades la caída fue menor (13,2 por ciento).

tecno

Apple informó que retirará un número indeterminado de unidades del MacBook Pro de 15 pulgadas cuyas baterías, según la propia empresa “pueden sobrecalentarse y suponer un riesgo al a seguridad”. Las unidades potencialmente peligrosas se vendieron principalmente entre septiembre de 2015 y febrero de 2017, y pueden identificarse por el número de serie del producto, Sin embargo, conviene que todos los usuarios de estos equipos hagan las comprobaciones reglamentarias para asegurarse de que el uso de su computadora resulta seguro. El sobrecalentamiento de las baterías en los productos tecnológicos puede provocar su dilatación y, eventualmente, acabar explotando.

internet

Google da un paso adelante para lanzar por su cuenta su propio servicio de mensajería instantánea que haga frente a otras aplicaciones como WhatsApp y Telegram. Se trata de los Rich Communications Services (servicios de comunicaciones enriquecidas o RCS, por sus siglas en inglés). En un principio la compañía iba a lanzar este servicio como fruto de un acuerdo con los operadores de telecomunicaciones y fabricantes de smartphones. Pero ante el lento despliegue del servicio, Google ha decidido dar la espalda a las operadoras y ofrecer por su cuenta soporte RCS a todos los móviles Android a través de la aplicación Mensajes, según informó el medio especializado en tecnología The Verge.

Respuesta: Era blanco. La explicación más simple es con un doble contraejemplo. Si hubiera sido rojo, el segundo convicto tendría suficiente información para averiguar el color de su sombrero, ya que si el segundo reo ve que el color del tercer reo es rojo y sabe que el primero no supo, eso significa que su sombrero es blanco. De haber sido rojo el primer reo hubiera visto dos rojos y adivinado que el suyo era blanco.