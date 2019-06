TEATRO

Stanislavski: Fantasmatic

En un espacio con aires de circo o pista de entrenamiento de principios del siglo XX, unos artistas deportivos asumen la tarea de llevar adelante situaciones o instantes fugaces con el fin de lograr que emerja la emoción de manera sincera, tal como pedía Stanislavski. Pero toda emoción es escurridiza y allí los actores se verán en figurillas para conseguir su objetivo. Como parte de una nueva edición del ciclo Invocaciones, el director Ciro Zorzoli presenta Stanislavski, Fantasmatic, sumergiéndose en algunos aspectos del Sistema ideado por Stanislavski para el entrenamiento del actor, más puntualmente los referidos al territorio de los sentimientos, la memoria afectiva, la expresión de las emociones. Con Paola Barrientos, Juan Ignacio Bianco, Matías Corradino, Hilario Laffitte, Marianela Pensado y Diego Velázquez.

Sabado a las 22 y domingo a las 21, en

El Cultural San Martín, Sarmiento 1551.

Entrada: $250.

Hamlet

El clásico de William Shakespeare se ha convertido en una fuente inagotable para discutir temas universales: la relación con los padres, la corrupción, los crímenes que reclaman justicia y las decisiones que definen nuestros pasos. Luego del receso por la temporada internacional, Hamlet regresa al Teatro San Martín con protagónico de Joaquín Furriel y dirección de Rubén Szuchmacher. Se trata de una versión del mismo Szuchmacher y Lautaro Vilo que reactualiza la tragedia shakesperiana y el misterio de su origen. Con Furriel, Luis Ziembrowski, Belén Blanco, Marcelo Subiotto, Claudio Da Passano, Eugenia Alonso, Agustín Rittano, Germán Rodríguez, Mauricio Minetti, Pablo Palavecino y otros.

Miércoles a domingos a las 20,

en el Teatro San Martín, Corrientes 1530.

Entrada: $280.

MUSICA

Para decirme lo que siento

Apenas un poco más de un año después de su anterior EP, Rosal acaba de poner online uno nuevo, repitiendo el truco. A pesar de que la edición de Te agradezco el amor (2018) se anunciaba como anticipo de un nuevo disco de estudio, una deuda que el trío integrado por María Ezquiaga, Ezequiel Kronemberg y Martín Caamaño mantiene con sus fans desde el ya lejano Un fuerte en el corazón (2012), este breve EP deberá ser considerado como un otro anticipo. Se trata de tres temas que funcionan como perfecta síntesis de lo que hoy es el grupo, con un tema de apertura rítmico y spinetteano bautizado como “Para ahuyentar el miedo”, y una despojada balada final, con letra de Guadalupe Gaona (colaboradora del trío desde el crepuscular La casa de la noche, de 2009), titulada “El universo canta”. Entre ellas suena un bello, extenso y conceptual tema cuasi-orquestal, que bautiza el trabajo, y cuya repetitiva letra casi se explica a sí misma y también al disco en espera: “Palabras que todavía no se encontrar/ para decirme lo que siento”.

Flores en invierno

Pequeño descubrimiento discográfico de ésos que aparecen sin avisar, este sorprendente trabajo de la cantautora Julia Molinari se ubica cómodamente a medio camino de la canción y la poesía, del folk y del folklore. “Me interesa crear momentos de encuentro que permitan fortalecer lazos y vínculos sociales”, asegura Molinari, que mezcla hermosos temas propios con poemas interpretados por Eleonora Wexler, Paula Jimenez España, Alejandra Kamiya y Vanesa Guerra. El resultado es un breve disco con momentos de vuelo propio, como los logrados en los temas “Rezo” y “A destino”, que abren un trabajo que se presentará este viernes 28 con un set acústico gratuito en Mu, Riobamba 143. A las 21.

ONLINE

Too Old to Die Young

El danés Nicolas Winding Refn (Pusher, Drive) sigue dando que hablar y en la última edición del Festival de Cannes presentó dos capítulos de esta nueva miniserie, disponible desde hace algunos días en la plataforma de Amazon. En realidad, el propio realizador desautoriza el término “serie” y define a esta producción como un largometraje dividido en diez partes. La excusa argumental describe los días y noches de Martin Jones (Miles Teller en modo conscientemente robótico), un policía definitivamente corrupto, su relación con una adolescente y la cada vez más peligrosa ligazón con un grupo de criminales que le ofrece algunos trabajitos extras.El asesinato de su compañero en la fuerza y una bella joven que comienza a chantajearlo complican aún más las cosas. Lógicamente, viniendo de quien viene, la historia se transforma en un tour de force de climas visuales y sonoros, una particular reapropiación de los usos y costumbres del film noir, lleno de luces de neón reflejadas en superficies espejadas.

Jinn

En esta reluciente serie, publicitada como la primera producción Netflix en territorio árabe, un grupo de estudiantes disfruta de una excursión de estudios y descubre que cierta leyenda sobre unos viejos y malvados genios es más real de lo que podían llegar a imaginar. En Jordania, país donde fue producida y rodada, la historia ya generó algún que otro debate e intento de censura: el consumo de alcohol, el uso de palabras subidas de tono y el hecho de que una de las protagonistas ande a los besos con dos chicos fue suficiente para poner en alerta a los censores oficiales. Más allá del escándalo, la historia no se corre demasiado de lo previsible, aunque su carácter exótico no debería desestimarse.

CINE

El emperador de París

Eugène-François Vidocq, el primer director de la famosa Sûreté, fundada a comienzos del siglo XIX en plena Restauración francesa, supo transformarse en leyenda gracias a sus particulares métodos policíacos y a su pasado criminal. Inspiración de escritores como E. A. Poe y Victor Hugo, su figura ha sido recreada en la pantalla grande en varias ocasiones. La última es esta producción de envergadura dirigida por Jean-François Richet y ubicada en tiempos napoleónicos, durante la prehistoria del Vidocq detective. Desde el comienzo a bordo de un barco lleno de violentos esclavos hasta el duelo final en una iglesia, la película adopta los tonos de la aventura, con dosis necesarias de intriga palaciega y romance. Vincent Cassel es el encargado de darle vida al protagonista, convertido aquí en justiciero noble, amante fiel y aspirante a pequeñoburgués. El resto del reparto es realmente internacional: la ucraniana Olga Kurylenko y la escocesa Freya Mavor encarnan, desde luego, intereses románticos.

Soy lo que quise ser

Sigue en cartel, exclusivamente en Malba Cine, los domingos a las 18, el documental de las realizadoras Betina Casanova y Mariana Scarone dedicado a la “historia de un joven de 90”, como afirma el subtítulo del largometraje. La vida profesional y, en menor medida, la personal de José Martínez Suárez –el cineasta nacido en el pueblo santafecino de Villa Cañás en 1925– se transforma aquí en el centro de atracción: sus comienzos y trayectoria en el cine, desde El crack y Dar la cara a Noches sin lunas ni soles, y el presente como presidente del Festival de Mar del Plata. Son varios los participantes y las anécdotas de terceros, pero la primera persona es el modelo esencial elegido para el retrato.

TV

Euphoria

“El Kids de la generación Z”, se apuró a definirla un comentarista, apenas emitido el primer episodio. Lo cierto es que sexo y drogas no faltan en la nueva apuesta dominguera de HBO. Basada en la serie israelí homónima, el relato acompaña a Rue Bennett (la ex estrella de Disney y cantante Zendaya), una adolescente que acaba de salir de un proceso de desintoxicación pero no parece demasiado dispuesta a dejar los malos hábitos. El primer episodio detalla su encuentro con la chica nueva del colegio, interpretada por la actriz transgénero Hunter Schafer. Hay algo de aguafuerte generacional en esta creación de Sam Levinson (Nación salvaje) producida, entre otros, por el músico Drake, una era con ansiedades inexistentes para las camadas previas. El primer episodio ofrece bullyings electrónicos, encuentros sexuales fugaces e imitación de clichés porno que poco tienen que ver con la vida real. Sin dudas, no se trata de una serie teen cortada con la misma y oxidada tijera.

Domingos a las 23, por HBO.

Monzón

Acaba de debutar, con un envidiable despliegue promocional, esta biopic televisiva sobre el boxeador argentino más famoso, un acercamiento a su vida a partir del femicidio deAlicia Muñiz. Ese punto de largada y el regreso al pasado pueblerino, donde la cultura de la violencia y el machismo están a la orden del día, permite el recorrido cronológico de un imparable ascenso y progresiva caída. La historia, dividida en trece episodios, se pliega a la vertiente de ficción biográfica al uso, pero también utiliza material de archivo como soporte histórico, y el notable reparto está encabezado por el formoseño Jorge Román, el recordado protagonista de El bonaerense.

Lunes a las 22, por Space.