Aquellos gobernadores que terminan su mandato suelen competir por un curul en el Congreso de la Nación. Este año lo harán cinco mandatarios: Lucía Corpacci (Catamarca), Roxana Bertone de Tierra del Fuego, Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo de Mendoza y Sergio Casas de La Rioja.

Corpacci anunció el viernes que no buscará su reelección luego de dos mandatos: "Decidí no presentarme nuevamente como candidata a Gobernadora en las próximas elecciones. No es sano para nuestra Provincia que nos perpetuemos en los cargos públicos", escribió en su cuenta de Twitter. Ahora encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos.

En Tierra del Fuego, tras la derrota la gobernadora Bertone logró acordar con las fuerzas que integran el Frente de Todos el primer lugar de los aspirantes a la Cámara baja.

Menos complicado fue el trámite para el rionegrino Weretilneck. Su candidata a gobernadora triunfó y eso le posibilitó postularse para senador nacional por Juntos Somos Río Negro.

En La Rioja, Casas no logró renovar la Constitución para pelear por su reelección y decidió liderar la lista de diputados nacionales de la provincia por el Frente de Todos.

Por último, el gobernador de Mendoza y titular de la Unión Cívica Radical (UCR) Cornejo irá como cabeza de lista de la nómina de Cambiemos en Mendoza, por un lugar en la Cámara baja. En la provincia cuyana no hay reelección, por lo que Cornejo dejó la postulación local en manos de Rodolfo Suárez y apuesta a llegar al Congreso.