“GANÉ UN PUTO MARTÍN FIERRO”. Así, con mayúsculas parece gritar Frankkaster desde el twitt que tiene fijado en su cuenta. Hace 21 años en su partida de nacimiento lo registraron como Francisco Postiglione pero ya necesita nombre artístico. El año pasado fue elegido gamer del año en los Martín Fierro Digitales y hace unos meses fundó su propio equipo de e-sports, 9z Team, que lleva varias competencias ganadas. “No hay nada más lindo que sentirse realizado haciendo lo que te gusta”, dice.

En cada una de sus cuentas de Twich, You tuve e Instagram roza los 500 mil seguidores. Creció como parte de la Coscu Army, la comunidad gamer creada por Martín Di Salvo, “Coscu”; y hoy la combina con su propio proyecto como empresario de un equipo de deportes electrónicos. Frankkaster llegó a tener 42 mil espectadores simultáneos (¡una Bombonera repleta!) viéndolo stremear.

Pero mucho antes de eso, cuando era más chico, tenía dos pasiones: jugaba al rugby y tenía el sueño de ser jugador profesional; y le gustaban mucho las carreras de fórmula 1 (“siempre flasheé con ser piloto, es algo que tengo todavía pendiente por eso me compré el auto que me compré”. Un Audi RS5).

–¿Cuándo y cómo decidiste ser un streamer?

–Estudiaba Geofísica y no me iba mal en mi trabajo. Yo miraba mucho a Coscu, una vez fui a su casa, él vivía a la vuelta. Vi su stream, vi cómo transmitía con la gente, y cómo cuando hablaba a la cámara era como si tuviera a una persona enfrente, era muy transparente. Y dije “esto está genial, yo tengo que hacer esto”. Siempre fui un pibe muy gamer, ya tenía una computadora buena, tenía cámara, tenía pantalla porque a mí me gustaban los juegos, era muy fan. Ya había invertido mucho en ellos así que no tuve que hacer ningún tipo de inversión para empezar a hacerlo. Me puse a hacer sin más, y con el tiempo me dediqué.

–¿Cómo es la convivencia en la stream house con otros streamers?

–Son más familia que mi familia real. Decidimos vivir juntos para potenciarnos, porque son mis amigos y nos llevamos bien. Porque cuando arrancó esto ninguno tenía el poder adquisitivo para independizarse, menos yo. Entre todos pudimos alquilar una casa para dedicarnos fulltime a esto y no tener inconveniente con nuestras familias, que era lo que tenía por ejemplo Coscu. La chilena (Belu) no tenía computadora, ZZK tampoco tenía condiciones de internet en su zona en Uruguay para poder streamear. Entonces esto fue una solución en común para todos. Fue lo mejor porque los stream son más divertidos todos juntos. La única regla que hay es tolerar al de al lado porque básicamente imaginate que yo me voy a dormir después de stremear a las 4 de la mañana y a las 8 me despierta Coscu con un stream gritando con música tarzan a todo volumen, eso pasó el otro día. Pero bueno, hay que tolerarlo porque está trabajando.

–El año pasado ganaste el Martín fierro digital y se lo dedicaste a tu comunidad ¿por qué?

–Porque gracias a ellos tengo todo lo que tengo. Soy muy agradecido con los chicos y no chicos porque también me cruzo con gente mayor que me mira. Pero les agradezco porque si ellos no me hubieran dado el impulso que me dieron al principio no estaría en las condiciones que estoy, no estaría cumpliendo mi sueño de mi equipo de e-sport, mi sueño de la novia que tengo, del auto que tengo, de la vida que tengo en general. Mi comunidad es toda la gente que sigue a la Coscu Army, que sigue a mi equipo de e-sport 9 z y que mira mis streams día a día.

Su día a día es casi tan intenso como una partida. Se levanta “a la hora que me da el cuerpo” porque se acuesta muy tarde por stremear. Como temprano, un día empieza a las diez. “Lo primero que hago es mirar el teléfono porque siempre tengo mil mensajes. Organizar algún problema del equipo, ya sea pasajes para un jugador, algún problema con un torneo, con una organización o un player, o lo que sea. Desayuno con mi novia, estoy con ella. Me tomo el mediodía para el ocio y ya a la tarde encaro a ver qué voy a hacer en el stream, voy preparando y pensando con quién voy a streamear, le hablo a algún amigo, a algún conocido y preparo el contenido. Y a la noche le pongo iniciar transmisión, comienzo el stream, grabo y preparo el video para YouTube al otro día”.

–¿Algún mensaje para padres y madres preocupados por el tiempo que sus hijos pasan jugando videojuegos?

–Primero que nada, está bien que los controlen. Yo creo que los excesos son malos en todos los sentidos: stremeando, jugando a la pelota, corriendo, estudiando y trabajando… Tienen que dejarlos jugar porque es recreativo, es divertido, es lindo. Aunque hoy piensan que no, los chicos socializan un montón cuando juegan. No es algo insano. Competir es sano. Si un hijo tuyo viene y te dice “papá, soy muy bueno en el Counter, yo sé que puedo vivir de esto”, no digo que le digas “dejá de estudiar y trabajar” pero dale su espacio y su tiempo para que se dedique porque si él se tiene fe no hay nada más lindo que sentirse realizado haciendo lo que te gusta.