“Soy el primero que dice que las críticas hay que aceptarlas, pero a veces estos chicos salen a jugar el primer tiempo como si fuesen a una guerra. Hoy en el segundo tiempo el equipo se sacó el miedo. Y cuando se sacan la presión de encima, los jugadores muestran otra cosa; entendieron lo que es la palabra compromiso”, aseveró el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa que brindó tras la victoria 2-0 ante Qatar. “El mensaje que tendríamos que dar es que mientras se juega la Copa tiremos todos para el mismo lado”, disparó el DT, acaso en respuesta a César Luis Menotti, secretario de las selecciones nacionales, quien criticó al equipo argentino en varios medios.

“Fue un desahogo, necesitábamos ganar”, se sinceró el delantero Lautaro Martínez, quien abrió el camino de la victoria que clasificó a la Selección a la próxima instancia de Brasil 2019. “Estoy contento porque conseguimos el resultado y el pase a cuartos. Salimos a presionar y con mucha gente en ataque pudimos abrir el marcador; después lo trabajamos hasta que lo liquidó Sergio (Agüero)”, afirmó el atacante, que llegó a cinco goles en el ciclo Scaloni y es el máximo anotador de este momento de la Argentina. “En los anteriores partidos hacíamos bien las cosas los primeros minutos, pero no podíamos mantenerlo y se nos complicaba. Contra Qatar abrimos el marcador rápido y después lo definimos. Hay que darle una mano al equipo, en la predisposición de cada uno se tiene que notar”, añadió Martínez, que se refirió al próximo rival en cuartos de final: “Venezuela es duro, lo enfrentamos hace poco (Argentina perdió 3-1), así que vamos a tratar de contrarrestar eso que ya sufrimos. Lo importante es que el equipo gane y juegue bien”, concluyó el actual delantero del Inter de Milán.

Por su parte, el mediocampista Rodrigo De Paul aseguró tener “más alegría que alivio” por haber logrado la clasificación. “Era el objetivo que teníamos y se logró”, manifestó el ex jugador de Racing. Sobre la afiebrada búsqueda del seleccionado argentino por terminar una sequía de 26 años sin títulos a nivel mayor, De Paul señaló: “En el fútbol no existe la presión sino las responsabilidades. En nuestro país se vive mucho el fútbol y estuvimos a la altura de esta responsabilidad. Hoy día hay que correr y meter, hay que cubrir espacios y estar cerca del arco rival. Salió lo que habíamos planeado en la semana y fue importante que no nos hicieran goles”, agregó el actual volante del Udinese, quien se desmarcó al ser consultado sobre el rival del próximo viernes: “Festejaremos el cumple de Leo (Messi, que cumple 32 años este lunes) y después pensaremos en eso”. El propio astro rosarino admitió a este respecto: “Iba a ser difícil festejar mi cumpleaños si no ganábamos”. Por último, el autor del segundo tanto, Sergio Agüero, remarcó: “Estoy muy contento con el resultado. Es un orgullo ser el tercer goleador de la Selección”.