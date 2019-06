Desde Neuquén

“Es un verdadero escándalo que en la provincia de Vaca Muerta, donde está la segunda reserva mundial de gas, vengan a querer cortarnos el gas a las tres fábricas de cerámicos gestionadas por sus trabajadores, lo cual significaría la liquidación de toda la industria cerámica en Neuquén”, aseguró el dirigente histórico de los ceramistas Raúl Godoy. La Justicia recibió un pedido de amparo para que la empresa Camuzzi Gas del Sur corte el suministro de gas a las fábricas Zanon (hoy Fasinpat), Stefani de Cutral Có (CerSinPat) y la Cerámica Neuquén (Cooperativa Confluencia). Las y los trabajadores de estas tres empresas, gestionadas por ellos mismos desde hace tiempo, advirtieron: “Vamos a resistir cualquier intento de corte que ponga en peligro los 500 puestos de trabajo que supimos mantener y que ningún gobierno, ni el provincial ni el nacional, nos van a quitar”.

“Este amparo presentado ante la Justicia Federal donde reclaman que una empresa multinacional como Camuzzi, con el auxilio de la policía, entre a nuestras fábricas recuperadas a cortarnos el gas es gravísimo ya que de concretarlo significaría el cierre de las tres cerámicas de Neuquén gestionadas por sus obreros desde hace casi veinte años, como es el caso nuestro de Zanon”, dijo a PáginaI12 Raúl Godoy. El reconocido dirigente, quien actualmente también es diputado provincial del PTS en el FIT, explicó que “acá en Neuquén, donde faltan más de 70 mil viviendas y se prenden fuego todos los años decenas de casillas de madera, las empresas hacen negocios con los recursos naturales que, como el gas, nos pertenecen, y encima tienen la caradurez de pedir amparos de cortes... Que dicho sea de paso, la Justicia ha rechazado a muchas familias que han pedido amparos para que no les corten el suministro de gas en sus domicilios. Que ahora acepten el amparo de Camuzzi Gas del Sur para que sí lo hagan con nuestras fábricas ceramistas es un verdadero despropósito”. Godoy agregó que “aquí se necesita una respuesta y decisión política tanto del gobierno provincial de Omar Gutiérrez como del gobierno nacional de (Mauricio) Macri para que el corte no se produzca”.

Para entender qué pasó, PáginaI12 consultó al abogado de las tres fábricas recuperadas en Neuquén, Mariano Pedrero. “Recibimos una notificación por parte de un juzgado contencioso administrativo de Buenos Aires donde Camuzzi, como brazo ejecutor del Enargas y de la Secretaría de Energía del gobierno de Macri, está pidiendo a una jueza la autorización judicial para ingresar con la fuerza pública a cortar el suministro de gas en las tres gestiones obreras ceramistas de Neuquén, donde los trabajadores se hicieron cargo después de los abandonos empresariales, manteniendo las tres fábricas abiertas y en producción, conservando más de 500 puestos de trabajo. Y hoy, producto de esta decisión política del gobierno nacional, que no sabemos si tiene el visto bueno del gobierno provincial, pretenden ingresar para cortar el suministro de energía y dejar más medio millar de familias en la calle”, contó el abogado.

Este diario preguntó si el pedido de corte del suministro se debe a que hay una deuda de las gestiones obreras con la distribuidora de gas, a lo que Pedrero aclaró: “En este amparo no estamos discutiendo una deuda. De hecho, en la reunión que mantuvimos con Camuzzi quedó claro que solo hay un atraso en el pago de una factura, creo que de Fasinpat, pero no más que eso... Esto tiene que ver con el tarifazo que han sufrido tantas familias, tantos vecinos y vecinas, de los últimos años a esta parte, ya que las facturas de gas a nivel industrial aumentaron sideralmente llevando la tarifa de 2,5 dólares por millón de BTU a 17,5 dólares el millón de BTU, transformando este insumo para las fábricas ceramistas como un gasto impagable. Esto ha generado un cortocircuito con los proveedores del gas y no con Camuzzi”. “Por eso, nosotros estamos intentando regularizar la situación con los proveedores de gas y para eso teníamos pautada una reunión en diciembre con el gobierno provincial y el nacional y distintos actores de la industria energética pero la postergaron para marzo y luego la volvieron a postergar para abril. Está en nuestra intención conversar sobre este tema, pero sorpresivamente nos vienen con esta amenaza e intentona de terminar con las gestiones obreras cortando el gas, lo que significaría tener que cerrar las tres fábricas, dejando las familias de las y los trabajadores en la calle, cuestión que no vamos a permitir. Y no puede ser que la Justicia, que tantas veces les dijo que no a los pedidos de miles de ciudadanos argentinos, clubes vecinales y asociaciones de consumidores para que paren los tarifazos, ahora se esté prestando a este juego de las empresas privatizadas de gas y acceda rápidamente a querer cortarnos el suministro”, finalizó el abogado de los y las ceramistas neuquinos.

Natalio Navarrete, uno de los casi 300 obreros de Fasinpat, la ex Zanon, la más antigua de las cerámicas de Neuquén, dijo que “ante la grave situación económica que atraviesan las cooperativas, golpeadas por los tarifazos, tuvimos que elegir entre pagar el gas y la mantención de nuestras familias y cubrir todas las necesidades de la fábrica”. “Las cooperativas viven una economía del día a día, muy diferente a los grandes empresarios beneficiados por créditos y subsidios millonarios del Estado ya que sabemos que los empresarios resuelven todo más fácil detrás de los escritorios, hablando con el Gobierno o cerrando fábricas”.