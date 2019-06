Que no lo decida sólo la intendenta

Ediles opositores que integran la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal pusieron ayer en debate la posible suba de la tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). En función de las facultades que le delegaron por ordenanza, la intendenta Mónica Fein tiene como fecha límite el próximo viernes para incrementar el boleto, pero antes tiene que estar listo el estudio de costos que elabora el Ente de la Movilidad (EMR), cuyo presidente es el ex concejal Carlos Comi, que lleva dos meses sin reunirse. Frente a la falta de información, a partir de los cambios que se dieron en el sistema --quita de subsidios del gobierno nacional, nuevas partidas aprobadas por la Legislatura provincial, y las que aprobó el cuerpo para engrosar el Fondo Compensador, entre otros--, desde la oposición consideran que es difícil aportar elementos que permitan encontrar una solución, aunque algunos pidieron que el aumento del boleto vuelva a tratarse en el Concejo. Los ediles también recibieron a taxistas preocupados por el supuesto desembarco de Uber en la ciudad. En ese sentido, el concejal Eduardo Toniolli (PJ) disparó: "El rol que cumple el municipio en el control de algunas empresas multinacionales es patético".

El último estudio de costos publicado en la página del EMR, arrojando que el costo del boleto era de 26,34 pesos, corresponde a diciembre del año pasado. Con esos datos, la intendenta Fein hizo uso de las facultades que le permiten subir la tarifa hasta un 90 por ciento de lo que indica el estudio, y desde el 1º de enero llevó el boleto a los actuales 23,17 pesos. Comi adelantó que el nuevo informe, que toma el trimestre febrero-abril, estará listo y a disposición de Fein entre miércoles y jueves.

"Queremos que no se avance y que se haga uso de la potestad la intendenta Fein. El TUP no soportaría un nuevo incremento", dijo Toniolli.

Ayer, los ediles opositores que integran la comisión de Servicios Públicos, cuyo titular es el intendente electo, Pablo Javkin, pusieron el tema en la agenda de la comisión. "La situación es verdaderamente preocupante, ya que la actividad del TUP es crítica desde hace muchísimos años", dijo la concejala Renata Ghilotti (PRO), vicepresidenta del Ente en representación de los ediles. Ghilotti afirmó que llevan dos meses sin reunirse, y en ese marco pidió "transparencia y seriedad".

"Si no están los números, si no sabemos cuáles son los ingresos que ha tenido el municipio puntualmente, en función de lo que hemos hablado el año pasado en la discusión presupuestaria, con la nueva distribución de subsidios y como ha sido la distribución de los costos, con la aplicación del nuevo sistema vigente, a partir del primero de enero en que empezó a funcionar en la ciudad un nuevo sistema de transporte, no podemos acompañar el proceso de buscar soluciones", agregó la edila macrista.

Por su parte, el concejal Toniolli pidió que el incremento de la tarifa vuelva a discutirse en el Palacio Vassallo. "Queremos que no se avance y que no se haga uso de la potestad de la intendenta. Y si es imprescindible retocar la tarifa, porque la estructura de costos no soportaría un aumento, que lo mande al Concejo. No tiene por qué, ya que no es obligatorio, usar la potestad. Y ahí abriremos los números porque en Rosario es más fácil hallar el Santo Grial que la fórmula del TUP", ironizó Toniolli.