En la última jornada de la primera fase de la Copa América, Uruguay le ganó 1-0 a Chile, en un Maracaná que mostró una apreciable concurrencia de público. Con un tanto de Edinson Cavani cerca del epílogo, el conjunto de Oscar Tabárez desbancó a su rival y quedó como único líder del Grupo C, lo que lo acredita a jugar los cuartos de final contra Perú, tercero del Grupo A. Por su parte, la Roja perdió su invicto en el torneo y se medirá en la próxima instancia ante Colombia, que terminó primero en el Grupo B.

Chile arrancó mejor parado y asomó con mayor ambición para quedarse con el triunfo y el liderazgo de la zona. Avisó primero con un remate desviado de Alexis Sánchez, y poco después este mismo habilitaría con un hermoso taco a Aránguiz, quien remató desde fuera del área y exigió a Muslera. A un costado del campo, el Maestro Tabárez se fastidiaba con sus jugadores, que no encontraban la pelota. Muy retrasado, Lodeiro no lograba armar juego, por lo que Suárez y Cavani --bien tomados por los defensores chilenos-- no incidieron en los primeros veinte minutos de juego. Recién ahí la Celeste empezó a meterle presión al conjunto de Reinaldo Rueda con un disparo que De Arrascaeta mandó muy arriba del travesaño. Enseguida, Suárez tuvo un clarísimo mano a mano que pudo ser contrarrestado por el arquero Arias y a continuación un cabezazo de arremetida de Godín se fue muy arriba. El trámite finalmente se había emparejado con el quedo de la Roja. Y Uruguay tendría una más antes de ir a los vestuarios, pero el defensor Cáceres, en una de sus pocas incursiones en ofensiva, la desaprovechó.

El inicio del complemento fue de ida y vuelta, con una aproximación de Valverde que definió en forma defectuosa. En la réplica, Sánchez remató alto en la puerta del área. Poco después, una pelota daría sin intención en el codo de Godín cuando éste caía dentro del área, Chile reclamó penal, pero el brasileño Claus ni siquiera consideró revisar la jugada en el VAR. En la Celeste, Nández entró en lugar de Lodeiro, en tanto Lichnovsky entró en la Roja por el lesionado Medel y enseguida llegó con riesgo al área tras un corner de Vargas. El equipo de Rueda aceleraba y Giménez, en la línea y con Muslera vencido, le ahogó el grito a Paulo Díaz. Entonces vino el centro del ingresado Jonathan Rodríguez y el cabezazo de Cavani que superó a Arias. Uruguay debía ganar para liderar la zona y jugar cuartos ante el Perú de Gareca, que venía de ser vapuleado 5-0 por el anfitrión del torneo. Y ganó con lo justo. A la Roja, la chapa de bicampeón no le alcanzó.

0 CHILE: G. Arias; Maripán, Medel, Jara, P. Díaz; Aránguiz, Pulgar, Opazo, P. Hernández; A. Sánchez, E. Vargas. DT: R. Rueda.

1 URUGUAY: Muslera; G. González, J. Giménez, Godín, Cáceres; Valverde, De Arrascaeta, Bentancur; Lodeiro; Cavani, L. Suárez. DT: O. Tabárez.

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro). Arbitro: Raphael Claus (Brasil).

Gol: 81m Cavani (U).

Cambios: 46m Nández por Lodeiro (U), 55m Lichnovsky por Medel (CH), 76m J. Fernandes por E. Vargas (CH), 75m J. Rodríguez por De Arrascaeta (U), 89m Castillo por Jara (CH), 91m Coates por Valverde (U).