El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunirá hoy y mañana con inversores en Nueva York. El funcionario no realizará un road show (ronda de negocios tradicional de los funcionarios locales para buscar capital) sino que se reunirá con inversores. La visita a Estados Unidos del funcionario coincide con el vencimiento esta semana de 2600 millones de dólares de títulos públicos. Dujovne anunció una licitación de Letes en moneda extranjera y Letras Capitalizables en pesos para intentar que los inversores que cobren su dinero reinviertan en nueva deuda. El viaje del ministro de Hacienda no terminará en Nueva York sino que esta será la primera escala. El funcionario seguirá luego de las reuniones su viaje con destino final a la ciudad de Osaka, Japón. Allí se realizará la reunión anual del G-20 y el ministro de Hacienda realizará encuentros bilaterales con otros ministros del área de economía y finanzas. Dujovne no estará sólo en los encuentros con los inversores en Nueva York. Participarán además el secretario de Finanzas, Santiago Bausilli, y el vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañonero. La relación con los acreedores de bonos del país se encuentra en estado de tensión permanente. El riesgo país anotó un fuerte salto en el inicio de la semana y se elevó más de 4 por ciento. Cerró en 855 unidades, un nivel que ya es 4 veces superior respecto del que tienen otros países vecinos. El principal desafío de Dujovne es lograr convencer a los acreedores de bonos locales de reinvertir en nueva deuda argentina el pago de capital e intereses que vencen este año. Los inversores desde mediados del año pasado se muestran reticentes a renovar deuda local y colaboraron para disparar las tasas de interés de los títulos públicos tanto de corto como de largo plazo.