Qué pasará con las escuelas privadas en Buenos Aires

Cuotas reguladas en la provincia

Los anuncios Sturzenegger no alcanzan a los establecimientos con aporte estatal. Cuántos son en el territorio bonaerenses.

María Belén Robledo
El 70 por ciento de las escuelas privadas en la provincia cuentan con aporte estatal

