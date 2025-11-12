Omitir para ir al contenido principal
La agenda del NO | Recitales del miércoles 12 al domingo 16 de noviembre
Divididos en el Movistar Arena, un par de festivales porteños y más shows para el finde
¿Tenés una fecha? Mandanos día, horario, dirección y quiénes tocan a supleno@pagina12.com.ar, al menos una semana antes.
12 de noviembre de 2025 - 20:43
Divididos
El trío encabezado por Ricardo Mollo (foto) toca este miércoles 12 en el Movistar Arena.
