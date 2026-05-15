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Carta abierta a la DAIA de intelectuales y activistas
“Persiguen a quienes se expresan contra las políticas criminales del gobierno israelí”
15 de mayo de 2026 - 0:14
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Las condiciones meteorológicas impiden que la flotilla inicie la travesía este domingo
FOTODELDÍA BARCELONA, 12/04/2026.- La Global Sumud Flotilla partió este domingo del Moll de la Fusta del Port Vell de Barcelona pero no se adentrará en aguas internacionales sino que amarrará en otro puerto barcelonés, porque las condiciones meteorológicas impiden iniciar la travesía. EFE/Marta Pérez
Marta Perez. EFE
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