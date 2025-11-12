Omitir para ir al contenido principal
Una diputada exige celeridad para investigar a un juez federal

El Consejo de la Magistratura se toma su tiempo

Es el caso del juez federal Gastón Salmain, de Rosario, quien enfrenta múltiples denuncias por irregularidades en el ejercicio de su función.

CATTALINI, Lionella diputada provincial SAnta Fe BLOQUE SOCIALISTA (Prensa Diputados)

Temas en esta nota: