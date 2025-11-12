Omitir para ir al contenido principal
"Socios fiables": China y España consolidan una alianza estratégica en Europa

El presidente Xi Jinping recibió al rey Felipe VI en Beijing

En sintonía con la política exterior de Pedro Sánchez, el monarca español firmó una decena de acuerdos y convenios bilaterales con el mandatario asiático. La resistencia de los socios europeos.

Sebastián Cazón
El presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, posan para una fotografía grupal con el rey de España, Felipe VI, y su esposa, la reina Letizia, en Beijing (XINHUA)

Temas en esta nota: