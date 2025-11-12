Desde Salta, un homenaje a las pioneras de la narrativa latinoamericana
Literatura sin fronteras: se lanzó el Premio Bienal Internacional “Juana Manuela Gorriti”
La escritora salteña Liliana Bellone, una de las impulsoras del nuevo certamen, presentó junto a la editorial Juana Manuela la primera edición del Premio Bienal Internacional de Narrativa que llevará el nombre de la primera novelista americana. La convocatoria busca reconocer voces literarias que continúen el legado emancipador de Juana Manuela Gorriti.