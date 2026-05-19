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Salta|12

Un camino milenario y una práctica permanente

Las bases de la Comunidad India Quilmes eligieron nuevos delegados

El Pueblo Quilmes practican la participación directa de los comuneros y comuneras en la elección de los delegados y delegadas que acompañan la gestión del cacique.

Alba Silva
Por Alba Silva
La jura Jade Zevi, Gentileza -

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Milei fue a la Universidad de San Andrés tras la cuarta marcha federal por el ajuste en educación

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