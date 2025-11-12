Omitir para ir al contenido principal
Denunció que la policía actuó con violencia desmedida
Marcha de jubilados: liberaron al padre Paco
El sacerdote fue liberado luego de ser arrestado brutalmente durante la marcha semanal de los jubilados y señaló a Patricia Bullrich como responsable de la represión.
12 de noviembre de 2025 - 22:53
Marcha Jubilados
El padre Francisco "Paco"Olveira tras ser detenido.
(captura de video)
