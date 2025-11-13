Omitir para ir al contenido principal
También se descartó una falla humana
Accidente del Sarmiento: dieron negativos los exámenes al motorman
Las pericias fueron ordenadas por el juez Ercolini, que investiga las causas y responsabilidades por el descarrilamiento del tren que, el martes pasado, dejó 20 heridos.
13 de noviembre de 2025 - 3:33
Se realizaron pericias judiciales luego del descarrilamiento del tren Sarmiento.
(NOTICIAS ARGENTINAS)
