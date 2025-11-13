Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

También se descartó una falla humana

Accidente del Sarmiento: dieron negativos los exámenes al motorman

Las pericias fueron ordenadas por el juez Ercolini, que investiga las causas y responsabilidades por el descarrilamiento del tren que, el martes pasado, dejó 20 heridos.

Se realizaron pericias judiciales luego del descarrilamiento del tren Sarmiento. (NOTICIAS ARGENTINAS)

Temas en esta nota: