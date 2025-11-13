Omitir para ir al contenido principal
Acus: “Ser una mujer negra es ir sin pedir permiso”
En el marco del Mes de la Afroargentinidad, Acus, pianista, cantante y compositora afroargentina, comparte su mirada sobre la identidad y la construcción de un lenguaje musical propio.
Gabriel "Rulock" Pineda
13 de noviembre de 2025 - 3:55
Acus: pianista, cantante, rapera y compositora afroargentina.
(Nicolas_PARODI)
