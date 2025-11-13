Omitir para ir al contenido principal
Buscan establecer las causas.
Tras el escape de gas e incendio, bomberos de la Ciudad realizan pericias en Caballito
Este miércoles dos personas resultaron heridas en la calle Riglos y Formosa. El Gobierno porteño intimó a Edesur y una tercerizada de Metrogas.
13 de noviembre de 2025 - 13:20
Incendio en Caballito.
A raíz de un escape de gas en la calle Riglos y Formosa hubo una explosión y llamas de hasta 12 metros de altura
(NA )
