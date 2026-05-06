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Radio 750

Tarifazos, despidos y recortes extremos

“Esto no despega”: empresarios y comerciantes revelan estrategias para sobrevivir a Milei

Empresarios y comerciantes de todo el país relataron a Radio 750 cómo enfrentan el modelo libertario, entre cierres de comercios y pymes que bajan la persiana.

Liquidacion Por Cierre
Liquidacion Por Cierre Liquidacion Por Cierre (Archivo)

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