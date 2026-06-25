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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de junio
En las efemérides del 25 de junio sobresalen estos hechos que un día como hoy ocurrieron en la Argentina y el mundo.
25 de junio de 2026 - 07:04
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Isabel Sarli murió el 25 de junio de 2019.
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