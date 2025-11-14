Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomia

El precio del rescate financiero

Sólo Argentina asume los compromisos en el marco de un acuerdo bilateral. Un mes artrás, Caputo decía “no nos piden nada a cambio del swap”

Hernán Letcher
Hernán Letcher
Pablo Quirno, Marco Rubio
Argentina asegura que acuerdo con EE.UU. crea condiciones para aumentar las inversiones crea las condiciones para aumentar las inversiones estadounidenses en el país suramericano (Lenin Nolly/EFE)