Economia
El precio del rescate financiero
Sólo Argentina asume los compromisos en el marco de un acuerdo bilateral. Un mes artrás, Caputo decía “no nos piden nada a cambio del swap”
Hernán Letcher
14 de noviembre de 2025 - 4:48
Argentina asegura que acuerdo con EE.UU. crea condiciones para aumentar las inversiones
crea las condiciones para aumentar las inversiones estadounidenses en el país suramericano
(Lenin Nolly/EFE)