Triunfo categórico ante las Islas Feroe

Eliminatorias Europeas: Croacia ya está en el Mundial 2026

Alemania también obtuvo un triunfo, pero debe definir su clasificación directa en la próxima fecha ante Eslovaquia.

RIJEKA (Croatia), 14/11/2025.- Croatia's Josko Gvardiol (2-L) celebrates with his teammates after scoring the 1-1 goal during the FIFA World Cup 26 UEFA qualifier between Croatia and Faroe Islands in Rijeka, Croatia, 14 November 2025. (Mundial de Fútbol, Croacia, Islas Feroe) EFE/EPA/ANTONIO BAT
croacia islas feroe Gvardiol celebra el segundo tanto croata ante Islas Feroe. (EFE/EFE)

