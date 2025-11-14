Omitir para ir al contenido principal
Los dos principales candidatos presidenciales de Chile

Jara cierra en un bastión de la izquierda y Kast trata de contener la competencia ultra

De cara a las elecciones del domingo, la candidata del oficialismo cerró su campaña en Valparaíso y su principal rival de extrema derecha en Concepción.

Mercedes López San Miguel
Jeannette Jara en Valparaíso
“Gracias Valparaíso, gracias Chile”, dijo Jara celebrando un final de campaña de cara al mar (RODRIGO ARANGUA/AFP)