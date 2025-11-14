Omitir para ir al contenido principal
El equipo de Scaloni se impuso 2-0 con goles de Lautaro y Messi

La Selección Argentina cerró el año con un triunfo ante Angola

Los africanos hicieron más fuerza de lo que se suponía, pero el campeón del mundo pudo imponer su mayor jerarquía.

FOTO PRENSA AFA amistoso 2025 seleccion argentina angola messi
Messi jugó casi todo el partido y metió un gol en la segunda mitad. (PRENSA AFA)

