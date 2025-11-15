Omitir para ir al contenido principal
Homenaje y reconocimiento a la presidenta de Familiares

Graciela Lois: “No importa cómo, pero vamos a resistir”

Victoria Montenegro, en nombre de la Legislatura porteña, homenajeó a Lois como personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos.

Graciela Lois, Familliares de Detenidos y Desaparecidos Graciela Lois, presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Prensa Legislatura CABA)

