La nueva película de Kiyoshi Kurosawa

Al final de las nubes

Cuando hace años el director japonés estrenó películas como “Pulse”, “Doppelgänger”y “Cure”, no reparaba en que el futuro sería cada vez menos luminoso. Esa es la atmósfera de “Cloud”, su nueva realización, que se estrena en Mubi.

Diego Brodersen
Diego Brodersen
Masaki Suda, protagonista de "Cloud". (Archivo -)

