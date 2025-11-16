Omitir para ir al contenido principal
La nueva película de Kiyoshi Kurosawa
Al final de las nubes
Cuando hace años el director japonés estrenó películas como “Pulse”, “Doppelgänger”y “Cure”, no reparaba en que el futuro sería cada vez menos luminoso. Esa es la atmósfera de “Cloud”, su nueva realización, que se estrena en Mubi.
Diego Brodersen
16 de noviembre de 2025 - 3:08
Masaki Suda, protagonista de "Cloud".
(Archivo -)
