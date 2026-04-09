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Cierra John Foos y Georgalos traslada parte de su producción a China
Industrias en crisis que se vuelven importadoras
Para conservar la marca en el mercado, cierra una fábrica de calzado deportivo para importar desde Asia. Una línea tradicional de golosinas mudó su producción a China
Por
Juan Garriga
09 de abril de 2026 - 23:29
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Planta de John Foos en Beccar. Dejará de producir antes de fin de mes
(Prensa -)
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