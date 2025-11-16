Omitir para ir al contenido principal
El gobierno reconfiguró el control al sector vitivinícola

Desregulación del vino: ¿modernización o renuncia estratégica?

La reputación del vino argentino se construyó sobre la base de la confianza y se sostuvo en un sistema de control que, aunque perfectible, garantizaba la trazabilidad desde la uva hasta la botella.

Natalia Palazzolo
Luis Coita Civit
La confianza en el vino argentino, construida durante décadas, puede evaporarse en un instante.