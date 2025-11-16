Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario12
El diagnóstico de Marcelo Lewandowski sobre la industria nacional y el PJ
Entre el industricidio y la crisis peronista
El senador alertó sobre el “deterioro acelerado” del aparato productivo, y pidió una reconstrucción del peronismo santafesino. “Desde 2023 no superamos el 30% de los votos”.
16 de noviembre de 2025 - 3:12
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Marcelo Lewandowski Senador Nacional de Argentina
El senador nacional Lewandowski preside la Comisión de Industria del Senado.
(Gentileza -)