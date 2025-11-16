Omitir para ir al contenido principal
El italiano se impuso en dos sets al español para quedarse con el título

Masters de Turín: Sinner venció a Alcaraz y volvió a convertirse en maestro

El número dos del mundo fue más que el número uno, en un duelo que se definió por detalles.

Italy's Jannik Sinner lifts the trophy after winning over Spain's Carlos Alcaraz at the end of the men's single final match at the ATP Finals tennis tournament, in Turin, on November 16, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Jannik Sinner y un trofeo que levantó por segundo año consecutivo. (AFP -/AFP)

