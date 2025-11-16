Todos brujos

Después de las Brontë y las maestras de Sarmiento, Laura Ramos confiesa que quería quedarse ahí, escribiendo sobre otras épocas, en esos mundos. Pero “Mi niñera de la KGB” no podía ser más diferente. Siguiendo la pista de la española África de las Heras, a la que ella conoció como María Luisa durante su infancia, su nuevo e increíble libro conjuga historiografía y ensayo biográfico, poniendo en escena la década revolucionaria de los ’60 en el Río de la Plata (en particular Montevideo) pero narrando un arco que va desde principios del siglo XX hasta los años más recientes. Lo que cuenta es la historia de una espía, sí, pero también, y por sobre todo, la historia de su familia y especialmente la de su madre, que contrabandea desde el doble fondo de una fascinante trama de espionaje.