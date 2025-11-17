Omitir para ir al contenido principal
Lapidario editorial de Víctor Hugo Morales

Argentina, una sucursal de Estados Unidos

El periodista y conductor de La Mañana cuestionó el principio de acuerdo con Estados Unidos y aseguró que “sólo Argentina asume compromisos para un futuro acuerdo bilateral”.

Para el conductor de La Mañana, el acuerdo con Estados Unidos "pone, una vez más, a la Argentina de rodillas"

