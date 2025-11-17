Omitir para ir al contenido principal
Portada
Am750
Lapidario editorial de Víctor Hugo Morales
Argentina, una sucursal de Estados Unidos
El periodista y conductor de La Mañana cuestionó el principio de acuerdo con Estados Unidos y aseguró que “sólo Argentina asume compromisos para un futuro acuerdo bilateral”.
17 de noviembre de 2025 - 14:52
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Para el conductor de La Mañana, el acuerdo con Estados Unidos "pone, una vez más, a la Argentina de rodillas"
Temas en esta nota:
Víctor Hugo Morales
Audio